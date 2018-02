"Herr Koller, werden Sie jetzt Austria-Trainer?"

Von Österreich zur Austria? Laut Gerüchten könnte Ex-Teamchef Marcel Koller schon bald die Nachfolge von Thorsten Fink als Trainer der Wiener Austria antreten.

Umfrage Wäre Ex-Teamchef Marcel Koller der richtige Mann für den Trainerjob der Austria? Ja. Er hat seine Klasse beim Nationalteam eindrucksvoll bewiesen.

Ich weiß nicht recht. Ist er nicht zu teuer für die Austria?

Nein. Bei der Nationalmannschaft lief er dem Erfolg zuletzt auch nur hinterher.

Fest steht: Der Schweizer wäre zwar hochpreisig, nach seinem Aus in der Nationalmannschaft hat er aber noch keinen neuen Job angenommen. Und es gibt Verbindungen zu den Veilchen: 2013 holte Koller Franz Wohlfahrt, den heutigen Austria-Sportdirektor, als Torwart-Trainer in sein ÖFB-Coachingteam. Und in diesem Team war auch lange Zeit Thomas Janeschitz, der bei der Austria bereits den Nachwuchs und die Amateure trainierte, als Assistent tätig. Dass Koller ein oftmaliger Tribünengast bei der Austria war und immer wieder betonte, wie sehr ihm das Leben in Wien gefällt, feuert die Gerüchte noch einmal mehr an.

Kollers Manager: "Das wäre nicht professionell"



Aber was ist wirklich dran am vermeintlichen Sensations-Coup? "Heute" fragte bei Marcel Koller, beziehungsweise seinem Schweizer Management, direkt nach. "Ja, heute kriegen wir einige Anrufe von Journalisten", erklärt Dino Lamberti, der langjährige Berater von Koller, mit einem unüberhörbaren Schmunzeln. "Marcel Koller wird diese Gerüchte aber nicht kommentieren. Das wäre nicht professionell."

"Heute" lässt nicht locker, bohrt nach und entlockt Lamberti folgenden Sager: "Ich kann nur eines verraten: Bis jetzt ist noch keine Anfrage bei uns eingegangen. Ein Kontakt ist also noch nicht da."

Ein Indiz, das stark gegen ein Engagement von Koller bei der Austria spricht. Schließlich hatten Wohlfahrt und Vorstandsboss Markus Kraetschmer bereits am Sonntag erklärt, dass sie schnellstmöglich mit den Kandidaten Kontakt aufnehmen werden. Koller scheint nicht auf dieser Liste zu stehen. Oder ist das alles nur ein großer Bluff?