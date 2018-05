"Kein Liverpool-Spieler gut genug für Real-Startelf"

Vicente Del Bosque führte Spanien zum Welt- und Europameister-Titel. Mit Real Madrid gewann der 67-Jährige je zwei Mal die Champions League und die spanische Meisterschaft. Der Fußball-Pensionist hat Ahnung von seinem Sport.

Liverpool für Del Bosque chancenlos



Umso größer ist der Aufschrei nach seinen jüngsten Sticheleien in Richtung Liverpool. Vor dem großen Champions-League-Finale am kommenden Samstag tönte er: "Kein Liverpool-Spieler gut genug für die Startelf von Real Madrid." Na bumm, das sitzt.

Die Reds matchen sich am kommenden Samstag im Endspiel um den Titel der Königsklasse. Del Bosque setzt auf seinen Ex-Klub. Sein Tipp: 4:1 für Real.

Mo Salah kann über diese Aussage wohl nur lachen. Der Ägypter zerballert heuer alles, was sich ihm in den Weg stellt. Seit seiner Ankunft in Liverpool – er wechselte im Sommer von der Roma zu den Reds – erzielte er unglaubliche 44 Pflichtspiel-Treffer und legte weitere 16 Tore auf.

Die Fußball-Welt beneidet Liverpool um seinen Superstar. Man darf davon ausgehen, dass auch Real-Trainer Zinedine Zidane für ihn Verwendung hätte.

Neben Salah zeigen auch Ex-Salzburger Sadio Mane, Stürmer Roberto Firmino, Arbeitstier James Milner und Abwehrchef Virgil van Dijk auf. Das junge Außenverteidiger-Duo Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold zündet auf der Außenbahn den Turbo.

Liverpool muss sich nicht verstecken. Die Spitze von Ex-Trainer Del Bosque wird das Team von Jürgen Klopp wohl nur zusätzlich motivieren.

(Heute Sport)