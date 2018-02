"Peter Stöger passt einfach nicht zum BVB"

Peter Stöger hat in Dortmund an allen Fronten zu kämpfen. Im Jahr 2018 gab es nur drei Remis in drei Spielen. Durch die "Causa Aubameyang" rückte auch der Wiener und sein Umgang mit dem Skandal-Stürmer in den Mittelpunkt. Nun ist Aubameyang weg. Ruhig wird es trotzdem nicht.

Es kommt neuer Gegenwind auf den Wiener zu. Und das ausgerechnet vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Köln. "Man muss auch bedenken, dass derzeit sehr viel Unruhe im Verein herrscht, was es für den Trainer und seine Arbeit sehr schwer macht. Daran gemessen macht er es derzeit sehr ordentlich", lobte Ex-BVB-Profi David Odonkor den "Feuerwehrmann" Stöger im bwin-Interview.

Eine Zukunft in Schwarz-Gelb sieht der 33-Jährige nicht. "Bis Ende der Saison macht er seine Arbeit hoffentlich gut und dann denke ich, dass sich der BVB einen neuen Trainer suchen wird. Peter Stöger passt einfach nicht zu Borussia Dortmund."

Die Gründe dafür liegen vor allem in der Spielphilosophie. Stöger geht es deutlich defensiver an als seine Vorgänger. "Wenn man ihn mit Klopp oder Tuchel vergleicht, dann sieht man, dass unter ihnen anders gespielt wurde. Deswegen denke ich, dass man daran auch wieder anknüpfen möchte."

