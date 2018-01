"Popo-Grapscher" Ronaldo mit schlüpfrigem Torjubel

Cristiano Ronaldo hat mit seinen Königlichen beim 4:1-Sieg gegen Valencia einen Schritt aus der Krise gemacht. Auf Twitter ist allerdings nicht die Leistung von Real Madrid das Gesprächsthema Nummer eins, sondern ein Foto vom Torjubel.

Was genau macht denn die Hand von Cristiano Ronaldo da unter der Gürtellinie? CR7 packte in der Jubeltraube den Flutschfinger aus und begrapschte seinen Teamkollegen Marcelo nachdem dieser gerade das vorentscheidende 3:1 erzielt hatte an seinem Allerwertesten.

Das Foto ging natürlich um die Welt und sorgte für die wildesten Theorien. Was Ronaldo da genau vor hatte, weiß er wohl nur selbst.



(Heute Sport)