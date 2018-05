"RB Salzburg steht für alte Tugenden im Fußball"

Schafft Salzburg heute das nächste Fußball-Wunder? Laut Statistik liegt die Finalchance der Bullen unter fünf Prozent. Nur ein Team schafft es bisher in der K.o.-Phase der Europa League ein 0:2 aufzuholen. Das Gute: Statistiken haben noch kein Fußball-Match entschieden. Oder war die Panne des seit Monaten stark spielenden Bayern-Keepers Sven Ulreich absehbar?

"Chance von Salzburg liegt bei 40 Prozent"

Für mich liegen die Salzburg-Chancen höher – bei 40 Prozent, auch wenn Marseille Favorit ist. Salzburg steht in dieser Europa-League-Saison für Freude und Leidenschaft. Alte Fußball-Tugenden, die man oft hört, aber gar nicht so oft sieht. Sie sind genauso wichtig wie die Taktik – das mitreißende Pressing.

"Das 0:2 ist ein brandgefährliches Ergebnis"

Das 0:2 ist aber ein brandgefährliches Ergebnis. Bei einem Gegentor müssen die Bullen vier Mal treffen – so wie gegen Lazio.

Wie legt es Coach Marco Rose heute taktisch an? Diese Frage stellt sich nicht. Denn Salzburg spielt immer gleich – und das ist ein Vorteil. Vorne hoch pressen, hinten dichtmachen. So wird es auch heute sein. Die Bullen werden alles geben. Die letzte Portion Extra-Motivation ist, dass der große Bruder Leipzig an Marseille zerschellt ist. Ein großer Fußball-Abend steht bevor.