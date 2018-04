"Salzburg ist besser als AS Roma und Top-Favorit!"

Für Lazio Rom war das Ausscheiden aus der Europa League gegen Red Bull Salzburg natürlich ein gehöriger Dämpfer. Vor allem, weil Erz-Rivale Roma im Champions-League-Semifinale steht. Lazio-Sportdirektor Igli Tare streute den Bullen Rosen.

"Salzburg ist besser als die AS Roma", betonte Tare schon vor dem Spiel - am Wochenende steht das große Rom-Derby auf dem Programm. Gut möglich, dass die Laziali mit den Köpfen schon wieder daheim im Olimpico waren. Salzburg bestrafte die Unachtsamkeiten eiskalt und stieg mit einem 4:1 und einem Gesamt-Score von 6:5 ins Halbfinale auf.

D A N K E für eure sagenhafte Unterstützung! ⚽️🙏🏻❤️ #WIRSINDSALZBURG #WIRSINDERFOLG #FCSLAZ // Thanks for your incredible Support tonight. pic.twitter.com/jKkVmjL6Qn