"Spielen wie die Beamten!" Scharfe Kritik an Stöger

Wie jetzt bekannt wurde, platzte Dortmund-Manager Michael Zorc nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Augsburg so richtig der Kragen. "Wir spielen wie die Beamten", brüllte er den wartenden Journalisten wutentbrannt entgegen.

Dass es die Dortmund-Profis nach der frühen Führung sichtlich ruhig angehen ließen, ließ Zorc aus der Haut fahren. "Wir haben drei Gänge rausgenommen und nur noch versucht, das Spiel zu verwalten."

Eine Kritik, die durchaus auch an Trainer Peter Stöger gerichtet ist – schließlich ist er als Coach für die richtige Einstellung seiner Elf verantwortlich. Auch die "Bild"-Zeitung kritisierte zuletzt, das Dortmund unter Stöger noch "kein Konzept und keine Kreativität" zeigt.

"Wir haben aktuell ein sehr zerbrechliches Gebilde"



Der Wiener lässt diese Vorwürfe so aber nicht auf sich sitzen. "Ich stimme den Kritikern zu, dass wir mehr Klarheit in das Spiel bekommen müssen", gesteht er im Interview mit "Amazon Music" zwar ein, ehe das große "Aber" kommt. "Es kann nicht alles reibungslos funktionieren, wenn du Borussia Dortmund übernimmst, das unter einem richtig guten Trainer zuvor zwölf Spiele am Stück nicht gewonnen hat."

Stöger, der in neun Partien (fünf Siege, vier Unentschieden) noch ungeschlagen ist, nimmt seine Spieler in Schutz. "Wir haben aktuell ein sehr zerbrechliches Gebilde. Zuerst holen die Jungs 19 Punkte aus sieben Spielen und gewinnen dann plötzlich wochenlang nicht. Und jetzt passen die Ergebnisse, aber die Spielphilosophie nicht. Das ist für sie nicht einfach."

