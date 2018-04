"Unsere Fans zeigen mehr Herz als die Mannschaft!"

Bei den Rasenballern aus Leipzig herrscht absolute Katerstimmung. Am Samstag musste man eine heftige 2:5-Klatsche gegen Hoffenheim einstecken, die Qualifikation für die Champions League ist in weite Ferne gerückt. Bullen-Coach Ralph Hasenhüttl war natürlich sauer.

"Ich möchte gerne noch einmal den Charakter meiner Truppe sehen. Die Zuschauer haben das gezeigt, was ich eigentlich von ihnen sehen will, Charakter und Herz", polterte Hasenhüttl. Dass Fans scharenweise bereits nach einer Stunde das Stadion in Leipzig fluchtartig verließen, dürfte dem Trainer nicht aufgefallen sein. Wenn doch, dann wäre das ein vernichtendes Urteil über sein Team.

"Müssen etwas zurückzahlen"



Der Grazer fordert noch einmal den letzten Willen von seine Team: "Wir müssen in den letzten Spielen schon noch einmal ein bisschen was zurückzahlen."

Der Kampf um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga wird zum Krimi bis zum letzten Spieltag. Momentan haben Schalke, Dortmund und Leverkusen die besten Karten. Aber auch Hoffenheim, Leipzig und Frankfurt haben noch Chancen auf die Königsklasse.

(Heute Sport)