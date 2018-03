"Unsere Stürmer sind gut, sie treffen halt nicht!"

Rapid hat aus den sechs Frühjahrs-Spielen nur sechs magere Punkte geholt. In den letzten elf Spielen gab es überhaupt nur zwei Siege. Das stößt auch Trainer Goran Djuricin sauer auf.

"Wir hatten drei Riesenchancen, die wir wieder einmal nicht gemacht haben. In der zweiten Halbzeit hat der letzte Punch gefehlt. Der Ball will einfach nicht rein. Der unbedingte Wille hat uns gefehlt. Unsere Stürmer sind gut, aber sie treffen halt nicht. Es war kein Trauerspiel, übertreiben muss man es auch nicht.Wir haben einfach zu wenige Punkte geholt, so wird es schwer mit dem Europacup. Ich ärgere mich, dass wir nicht gewonnen haben", war Djuricin sauer.

Djuricin ein "Winner-Typ"

Eine Vertragsverlängerung ist wohl in weite Ferne gerückt: "Das ist mir egal! Ich bin ein Winner-Typ und will Spiele gewinnen, das hat wieder nicht geklappt!" Mit solchen Leistungen muss Rapid sogar um den Europacup-Platz zittern.

Auch Thomas Murg war geknickt. Sein Freistoß an die Latte war bereits Rapids 18. Alu-Treffer in dieser Saison: "Es ist natürlich bitter, dass der Freistoß wieder an die Latte war. Wir hatten genügend Chancen, um das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Wir hätten gewinnen müssen, das haben wir wieder nicht geschafft. Wir sind noch auf einem Europacup-Platz, aber solche Spiele müssen wir einfach gewinnen."

(Heute Sport)