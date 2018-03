"Veilchen-Stangl" sendet nach K.o. Gruß an Dabbur

Was für ein Schock bei Salzburgs 5:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Wien! Munas Dabbur krachte kurz vor dem Schlusspfiff mit "Veilchen" Stefan Stangl zusammen und blieb bewusstlos auf dem Rasen liegen. Vier Minuten wurde er auf dem Feld behandelt. Jetzt steht fest: er kam ohne schwere Verletzungen davon. Und sein "K.o.-Gegner" sendet Grüße.

Veilchen für Veilchen



Auch an Stangl ging die Partie nicht spurlos vorüber. Die Salzburg-Leihgabe mit Rapid- und Sturm-Graz-Vergangenheit trug ein ordentliches "Veilchen" am linken Auge davon. Auf Instagram schreibt er an Dabbur: "All the best bro".

Doch keine Zwangspause



Für den Salzburg-Torjäger sind die Folgen des Zusammenstoßes weniger schlimm als zunächst befürchtet. Eine CT-Untersuchung im Spital ergab, dass bei Dabbur keine Auffälligkeiten festzustellen sind. Also kann er doch wie geplant zum Testspiel von Israel gegen Rumänien am Samstag reisen.

(heute.at)