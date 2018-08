"Willkommen in der Hölle!" Hooligans drohen Rapid

Hooligan-Alarm vor dem Gastspiel von Rapid Wien in der Europa-League-Qualifikation bei Slovan Bratislava. Beide Spiele gegen dde Slowaken wurden als Hochrisikospiel eingestuft. 2007 kam es im UI-Cup-Duell der beiden Teams zu schweren Ausschreitungen. Im Hanapppi-Stadion musste die Polizei schon nach 23 Minuten den Gästesektor stürmen.

Das Duell ist aufgrund der hochexplosiven Fan-Freundschaften Slovans so brisant. Der Extremismus-Forscher Michael Bonvalot hatte aufgezeigt, dass der von der Wiener Austria 2013 ausgeschlossene rechtsextreme Fanklub "Unsterblich" seither den slowakischen Klub als Bühne benutzt, enge Kontakte pflegt.



"Willkommen in der Hölle"

Derzeit kursiert in diversen Foren eine Drohung gegen Grün-Weiß. Hooligans versprechen unter dem Namen von Slovan, der Austria und Zbrojovska Brünn den nach Bratislava mitreisenden Rapid-Fans einen Höllenritt: "Welcome to hell!"

Die slowakische Exekutive ist jedenfalls in Alarmbereitschaft. Rapid-Anhängern ist es verboten, in der Innenstadt von Bratislava Grüppchen zu bilden. Die Fan-Busse müssen im Konvoi anreisen, werden ab der slowakischen Grenze unter Polizeischutz zum Stadion gebracht. Der Hütteldorfer Fanblock im Stadion wird permanent von den Polizeikräften bewacht.

(wem)