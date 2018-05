"Wir sind nicht besser als unser Tabellenplatz!"

Auch im zweiten Versuch gab es für die Austria in Wolfsberg nichts zu holen. Die Violetten bleiben auf dem enttäuschenden siebenten Tabellenrang. Bei den Veilchen herrscht die allgemeine Resignation.

"Wir bekommen unfassbare Tore und nutzen die Chancen nicht. Es ist einfach zu wenig. Wir sind nicht besser als der Tabellenplatz. Wir sind hinten so offen, wir müssen uns zusammenreißen in den letzten Spielen. Es wird auch keine Leckerbissen mehr geben. Wir müssen unsere Leistungen bringen, schaffen das aber nicht. In der nächsten Saison werden wir auch wieder eine andere Austria sehen", hofft Kapitän Alex Grünwald auf Besserung in der neuen Spielzeit.

Trainer Thomas Letsch ist unzufrieden: "Es ist einfach viel zu einfach, wie wir Tore bekommen. Wir machen zu viele Fehler. Die Mannschaft hat schon auch Willen gezeigt, aber in den entscheidenden Zonen fehlt und die Konsequenz. Der WAC hat verdient gewonnen. Um Tore zu erzielen, muss man auch einmal schießen, wir spielen immer nur quer. In der Defensive begleiten wir die Gegner nur, da brauchen wir Entschlossenheit."

Letsch: "Bald sehen wir eine neue Austria!"

"Ob wir jetzt sechs, sieben oder acht neue Spieler brauchen, das kann ich nicht sagen. Fakt ist, dass der Tabellenplatz nicht zufriedenstellend ist, das muss sich ändern. Auch wenn wir gewonnen hätten, wäre es immer noch eine schwache Saison gewesen", so Letsch weiter.

Der Deutsche hat einiges vor: "Das war ein Ausrutscher, nächste Spielzeit sehen wir eine andere Austria!"





(Heute Sport)