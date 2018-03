Ägypter wollten Salah zum Präsidenten wählen

Liverpool-Star Mohamed Salah wird in seiner Heimat Ägypten vergöttert. Der schnelle Striker spielte sogar ungewollt eine Rolle in der Präsidentschaftswahl. Über eine Million Wähler strichen die Namen beider Kandidaten durch und schrieben Salah auf ihren Zettel.

Natürlich wurden die Stimmen als ungültig gewertet, am Ende setzte sich Abdel Fattah Al-Sisi mit 92 Prozent gegen Moussa Mustafa Moussa durch. Viele wünschten sich aber den Fußball-Star als ihren neuen Präsidenten. Er hätte bei der Wahl knapp fünf Prozent erreicht, zwei Prozent mehr als der geschlagene Moussa.

In der aktuellen Saison ging der Stern des Ägypters in der Premier League so richtig auf, in 30 Spielen netzte er sagenhafte 28 Treffer. Der 25-Jährige schoss auch sein Land zur WM 2018 nach Russland. In der letzten Minute verwandelte Salah einen Elfmeter zum 2:1-Sieg über den Kongo.

(Heute Sport)