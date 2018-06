Österreich gegen Brasilien: Das sagt Teamchef Foda

Ein WM-Topfavorit zu Gast in Wien! Heute (16 Uhr, live ORFeins) testet Österreich im Happel-Stadion gegen Brasilien. Können die ÖFB-Kicker gegen die Samba-Truppe mithalten? Nach den Erfolgen in den Tests gegen Deutschland und Russland ist Teamchef Franco Foda auch für den finalen Länderspiel-Kracher optimistisch.

Träumen erlaubt



Zumindest ist Träumen erlaubt. "Man muss ja träumen, sonst kannst du keine Erfolge feiern", schmunzelt Foda. Nachsatz: "Generell sind wir Außenseiter gegen Brasilien. Darüber sollte man nicht zu lange diskutieren." Dennoch will Foda sein Team nicht nur als besseren Trainingspartner am Platz sehen. "Es ist wichtig, in der Defensive kompakt zu stehen. Aber wir wollen nauch nach vorne unser eigenes Spiel entwickeln."

Wer spielt?



Ein Problem kann das frühe Pressing der Brasilianer werden: "Da brauchen wir Lösungen in der Spieleröffnung", meint Foda. Nach dem Deutschland-Match soll es in der Startelf keine großen Änderungen geben: "Ich überlege die eine oder andere Veränderung. Aber die Spieler, die gegen Deutschland gewonnen haben, haben sich auch einen Einsatz gegen Brasilien verdient."

