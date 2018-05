Treffen mit Erdogan: Özil & Gündogan im Shitstorm

Politische Statements von Sportlern sind oft eine heikle Sache. Zwei deutsche Fußballer haben in England allerdings gerade eindeutig Stellung bezogen. Die Rede ist von Arsenal-Star Mesut Özil und Manchester-City-Kicker Ilkay Gündogan. Sie trafen sich mit Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan, der gerade auf Staatsbesuch in Großbritannien weilt.

Treffen mit Kickern



Die beiden Kicker nützten die Gelegenheit im Londoner Hotel "Four Seasons", um Erdogan Trikots ihrer Premier-League-Teams zu überreichen. Fotos von dem Treffen wurden von der türkischen Regierungspartei AKP auf Twitter gestellt. Auch Evertons deutsch-türkischer Profi Cenk Tosun nahm am Treffen teil. Auf Gündogans Trikot ist zu lesen: "Mit großem Respekt für meinen Präsidenten."

Politisches Programm



Erdogan hat derzeit ein dichtes Programm zu bestreiten. Drei Tage ist er auf Besuch in Großbritannien, wo er von Queen Elizabeth II empfangen wird und auch Premierministerin Theresa May treffen wird. Am 24. Juni stehen in der Türkei vorgezogene Wahlen auf dem Programm, wo er auf eine Wiederwahl als Präsident und Zugewinne für die AKP im Parlament hofft.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14. Mai 2018

Die Reaktionen auf das Treffen mit Erdogan sind nicht nur positiv. Viele Twitter-User kommentieren auch Özils Beitrag mit "In good company this evening" ("In guter Gesellschaft heute Abend") kritisch.

Wer Erdoğan als seinen Präsidenten bezeichnet, hat in der Deutschen Nationalmannschaft nichts verloren. Dann spielt für die Türkei, das wäre ok. — PK (@pkfk2000) 14. Mai 2018

Ich würde mich schämen als deutscher Nationalspieler Werbung für einen Diktator zu machen. — Christian (@CH84Cardio) 14. Mai 2018

Lächerlich einen Autokraten wie Erdogan zu unterstützen. Hoffentlich zieht der DFB Konsequenzen aus so einem Verhalten — Nico Becker (@ncyolo95) 14. Mai 2018

Hoffentlich schmeisst Jogi dich raus!!! — Shamus O'Grady (@Graf_zu_Hoya) 14. Mai 2018

Das geht mal gar nicht — Ralph Kleinhempel (@kleinhempel) 14. Mai 2018

Sorry aber das geht wirklich nicht 😒 ich hätte gedacht du hast ein bisschen mehr drauf als dich zu einer Werbefigur Erdogans machen zu lassen 😒 — Jens Viertel (@JensQuarter) 14. Mai 2018

Schmeißt Özil aus der Nationalmannschaft! Jemand der Erdogan so in den Arsch kriecht, hat dort nichts verloren (in der Nationalmannschaft). — Wolf (@Wolf4641) 14. Mai 2018

