0:1! ÖFB-Duo verpasst Pokal-Finale gegen Alaba

Bittere Pleite für Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf! Die beiden ÖFB-Teamspieler verlieren mit ihrem Verein Schalke 04 das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1.

In einer zum Ende hin dramatischen Partie hatte Burgstaller in der 32. Minute die Führung für die "Knappen" auf dem Kopf - doch Eintracht-Keeper Hradecky parierte mit einer Glanzparade. Der ehemalige Rapidler blieb der gefährlichste Schalker auf dem Platz, doch in der 67. Minute fand er abermals in Hradecky seinen Meister.

Das entscheidende Tor fiel 15 Minuten vor dem Ende. Nach einem Eckball stieg Jovic am kurzen Eck hoch und versenkte den Ball spektakulär mit der Ferse im langen Eck. Zwei Minute später jubelte Burgstaller, der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition aber nicht.

Als der Frankfurter Fernandez nach Videobeweis in der 81. Minute die Rote Karte sah, warfen die Schalker noch einmal alles nach vorne. In der vierten Minute der Nachspielzeit war der Ball tatsächlich im Tor der Frankfurter, doch Schiedsrichter Hartmann gab den Treffer nicht. Er sah ein Handspiel bei Di Santo - doch der hatte sich den Ball eigentlich sauber mit der Brust herunter genommen.

Die Frankfurter fahren somit zum Pokalfinale nach Berlin, wo die Bayern warten. Ausgerechnet jener Klub, bei dem Eintracht-Trainer Kovac im Sommer übernehmen wird...

(red.)