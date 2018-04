0:6 nagt an Stöger, drei Stars geben nun Hoffnung

"Spurlos geht so etwas natürlich nicht an einem vorüber. Das ist ein Ergebnis, das uns länger begleiten wird. Insofern dauert auch die Aufarbeitung den einen oder anderen Tag länger", sagte Dortmund-Trainer Peter Stöger. Er hatte soeben die erste Trainingseinheit nach dem blamablen 0:6 in München geleitet.

"Für unsere Planung in Richtung Champions-League-Qualifikation hatte ich jetzt nicht unbedingt drei Punkte in München eingeplant. Das Ergebnis und die Art und Weise waren nicht gut, aber punktetechnisch wären es Bonuspunkte gewesen", versuchte Stöger die Niederlage relativieren.

Die Fans werden sich damit nicht zufrieden geben. Die Erinnerung an die Machtdemonstration von David Alaba und seinen Kollegen ist noch frisch. Will Stöger die Gemüter der Schwarz-Gelben Anhängerschaft einigermaßen beruhigen, ist schon am kommenden Wochenende gegen Stuttgart eine enorme Steigerung nötig.

Comeback von Reus und Toprak



Das weiß der Trainer. Dabei darf er auf die Rückkehr von Leistungsträgern hoffen. Marco Reus und Ömer Toprak stehen wieder voll im Training und dürften schon gegen den VfB zur Verfügung stehen.

Mit Andrij Jarmolenko kehrt ein dritter BVB-Star zurück. Er muss Trainingsrückstand aufholen, sich mit dem Comeback daher wohl noch etwas länger gedulden.

(Heute Sport)