1:1! Fan-Boykott bringt Dortmund um den Sieg

Peter Stöger bleibt mit Dortmund in der deutschen Bundesliga ungeschlagen, musste aber einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Im Montagsspiel der 24. Liga-Runde kamen die Borussen daheim gegen Augsburg über eine 1:1 (1:0) nicht hinaus. Marco Reus brachte die Hausherren per Lupfer in Führung (16.), ÖFB-Verteidiger Kevin Danso gelang nach einem Eckball der Ausgleich (73.).

Dortmund liegt in der Tabelle weiter auf Rang zwei, 19 Punkte hinter den Bayern, aber nur einen vor Schalke. Augsburg ist Achter. Bei den Gästen spielten mit Martin Hinteregger, Kevin Danso und Michael Gregoritsch drei Österreicher durch.

Fans "streiken"

Das Spiel stand auch im Zeichen der Fan-Proteste gegen Montags-Spiele. 350 BVB-Fanklubs boykottierten das Match, die legendäre Südtribüne (gelbe Wand) blieb zu einem Drittel leer. Insgesamt waren "nur" 54.300 statt 81.360 Zuschauer im Stadion.

(red)