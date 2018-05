18 Verletzte bei Abschieds-Interview von Iniesta

Es war ein Riesen-Schock für Andres Iniesta und all seine Fans, die sich bei einem TV-Interview der Barca-Ikone im Publikum versammelt hatten. Während Iniesta auf dem Fußballfeld Satalia in Barcelona sein Interview gab, stürzte im Hintergrund eine provisorische Holztribüne mit rund 50 Zuschauern ein.

18 Menschen, unter ihnen auch zwei Kinder, trugen dabei leichte Verletzungen davon. Insgesamt zwölf Personen mussten danach medizinisch behandelt werden. Die katalanische Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Holzkonstruktion war extra für das Interview errichtet worden.

Durante una entrevista de la televisión española a Andrés Iniesta, se desplomó una tribuna tubular situada dentro de un campo de juego en Barcelona y 11 personas sufrieron heridas. pic.twitter.com/1JyWuD4oaT — SportsCenter (@SC_ESPN) 15. Mai 2018

China oder Japan - wohin verschlägt es Iniesta?



Der Schock saß bei allen tief. Natürlich auch bei Iniesta, der Barca nach 22 Jahren und 32 Titeln bei den Profis im Sommer verlassen wird. Wo der 34-Jährige in Zukunft kicken wird, ist aber noch offen. Im Gespräch war zuletzt ein Gastspiel in China oder Japan. "Es gibt diese zwei Szenarien", erklärte der "blasse Ritter", wie ihn seine Fans rufen, zuletzt. "Jedes hat seine Vorteile. Es gibt noch Kleinigkeiten zu klären." Mitte nächster Woche will Iniesta seine Entscheidung aber gefällt haben.

