2:0! St. Pölten kann mit Bundesliga-Ticket planen

Wer spielt kommende Saison in der Bundesliga, wer in der zweithöchsten Spielklasse? Nach dem Relegations-Hinspiel zwischen St. Pölten und Wr. Neustadt scheint eine Vorentscheidung gefallen. Doch die "Wölfe" wissen: Der klare Auswärtssieg ist erst die halbe Miete.

Halbe Miete



Pak (34.) und Bajrami (70.) schossen die Truppe von Coach Didi Kühbauer vor 3.500 Fans zum Auswärtssieg. Am Sonntag (15.30 Uhr) steigt das Rückspiel. Dann steht fest, wer kommende Saison in der neuen Zwölfer-Bundesliga spielt und wer in der aus 16 Vereinen bestehenden neuen Zweiten Liga antreten muss.

Späte Entscheidung



Dass beide Teams überhaupt in der Relegation gegeneinander antreten, entschied sich erst in letzter Minute. Erste-Liga-Klub Hartberg bekam vom Ständigen Neutralen Schiedsgericht erst am Dienstag nach mehreren Einsprüchen die Bundesliga-Lizenz zugesprochen, somit kämpft das Bundesliga-Schlusslicht St. Pölten gegen den Erste-Liga-Dritten um den letzten verbliebenen Platz in der höchsten Spielklasse.

