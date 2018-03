2:1! Real wirft Paris SG aus der Champions League

Das Champions-League-Duell der Giganten geht an Real Madrid! Nach dem 3:1-Erfolg im Santiago Bernabeu-Stadion gewannen Cristiano Ronaldo und Co. auch das Auswärtsspiel bei Paris St. Germain mit 2:1, ziehen mit dem Gesamtscore von 5:2 ins Viertelfinale ein.

Den Erfolg brachte den Madrilenen eine Taktik-Umstellung von Zinedine Zidane. Der Real-Coach ließ sein "Weißes Ballett" defensiv auflaufen. Der Erfolg gab dem Franzosen Recht. Bis zur 40. Minute bleiben die Pariser ohne Superstar Neymar harmlos. Ein Stanglpass (41.) und ein Schuss (43.) von Kylian Mbappé sorgten kaum für Gefahr.

Letzte Chance auf den Titel

Nach dem Seitenwechsel stellte Cristiano Ronaldo die Weichen Richtung Aufstieg. In der 50. Minute näherte sich der Portugiese mit einem Kopfball noch an, eine Minute später nickte CR7 eine Vazquez-Maßflanke zum 1:0 in die Maschen (51.). Es war der 117. Treffer in der "Königsklasse".

Für PSG kam es noch dicker! Marco Verratti sah in der 66. Minute die gelb-rote Karte. Nach dem glücklichen Ausgleich durch Edinson Cavani, von dessen Knie der Ball über die Linie sprang (71.), warfen die Pariser alles nach vorne. So gelang Casemiro im Konter durch einen abgefälschten Schuss der 2:1-Sieg (80.).

Damit bleibt Real nach dem Aus im Titelrennen und dem spanischen Cup die letzte Chance auf einen Titel. Mit Paris ist ein Topfavorit eliminiert.

(wem)