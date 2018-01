2:2! Dortmund erzittert Punkt in der Nachspielzeit

Peter Stöger und Borussia Dortmund haben es wieder nicht geschafft einen vollen Erfolg einzufahren. 2018 gab es noch keinen Sieg, gegen Freiburg reichte es nur zu einem mageren 2:2 im Heimspiel. Und das, obwohl Stürmer-Star Pierre-Emerick Aubameyang wieder auf dem Platz stand.

Für Dortmund startete das Heimspiel gegen Nachzügler Freiburg eigentlich wie geplant. Shinji Kagawa brachte die Stöger Elf nach einem kuriosen Gestocher per Seitfallzieher sehenswert in Führung (9.). An der Verwirrung im Strafraum war auch Pierre-Emerick Aubameyang beteiligt, der Skandal-Stürmer durfte von Beginn an ran. Nicht alle Fans auf der Südtribüne waren entzückt: "Kein Spieler ist größer als der Verein", richtete die BVB-Kurve via Transparent aus.

Ausgleich schockt Dortmund



Nach der frühen Führung flachte das Spiel aber schnell ab, Freiburg konzentrierte sich auf das Zerstören und nahm Dortmund komplett aus dem Spiel. Ein Konter über die rechte Seite brachte den Ausgleich, Nil Petersen stand in der 21. Minute dann plötzlich ganz alleine im Strafraum und netzte zum 1:1-Ausgleich ein. Drei Dortmund-Verteidiger und Goalie Roman Bürki schliefen da gehörig.

Nach der Pause versuchte es Coach Peter Stöger mit einer neuen Offensiv-Waffe, Mario Götze kam in die Partie. Die Taktik-Abteilung der Dortmunder fand aber keine Lösungen gegen die sehr disziplinierten Freiburger.



Unfassbarer Heber zum 2:1

In der 68. Minute wurde es im Signal Iduna Park plötzlich ganz leise. Nuri Sahin leistete sich einen bösen Fehlpass, Petersen nahm sich ein Herz und schupfte den Ball aus knapp 45 Metern zur 2:1-Führung für die Gäste in die Maschen. Auch Goalie Bürki sah dabei nicht glücklich aus.

Dortmund rannte an, brachte aber keine gefährlichen Aktionen mehr zusammen. Als alles schon nach einer Niederlage aussah, rettete Jeremy Toljan den BVB mit dem glücklichen Ausgleich. In der Nachspielzeit traf er per Doppel-Gurkerl zum 2:2-Endstand, dennoch gab es Pfiffe von den eigenen Fans.

Noch kein Sieg 2018

Die Schwarz-Gelben haben aber im Jahr 2018 noch kein Spiel gewonnen und aus drei Spielen nur magere drei Punkte gesammelt. Peter Stöger muss sich schnell etwas einfallen lassen, um den Sinkflug in der Tabelle zu stoppen, der BVB steht aktuell nur noch auf Platz fünf.





(Heute Sport)