2,27 Punkte! Hofmann war bester Rapidler der Saison

Was für ein Abschied! Steffen Hofmann hängte im Mai die Fußball-Schuhe an den Nagel. In 540 Partien für Rapid erzielte der Deutsche 128 Tore – das letzte in seinem persönlichen und emotionalen Karriere-Finale gegen Altach (4:1).

Elf Liga-Einsätze verbuchte Hofmann in seiner 16. Rapid-Saison. Dabei durfte er sich über acht Siege freuen. Dem gegenüber stehen ein Remis und zwei Pleiten.

Hofmann hat besten Schnitt

Der 37-Jährige kam somit auf einen Punkteschnitt von 2,27 pro Partie. Erstaunlich: Kein anderer Kaderspieler schnitt besser ab. Manuel Thurnwald belegt im Ranking mit Respektabstand Rang zwei (2,00 Punkte pro Spiel).

Freilich: Die Top-Quote von Hofmann hat einen Grund. Der Routinier wurde heuer oft erst im Finish als Joker eingewechselt, wenn Rapid bereits souverän in Führung lag.

Offizielles Abschiedsspiel

Die aktive Karriere von Hofmann ist zwar offiziell beendet, trotzdem wird der von den Fans Fußballgott genannte Evergreen noch einmal im Allianz Stadion auflaufen. Am 22. Juli steigt ein großes Abschiedsspiel zwischen der Kampfmannschaft und Hofmann & Friends.

