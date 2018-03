20-jähriges Fußball-Talent stirbt an Blutvergiftung

Adrian Ovlien stand eine strahlende Karriere als Fußballprofi bevor. Der 20-Jährige galt als riesiges Talent und lief bereits 50 Mal für die Nachwuchsnationalmannschaften seiner Heimat Norwegen auf.

Am Montag stand er bei einem Test in Spanien noch für seinen Klub Kongsvinger IL, einem norwegischen Zweitligisten, auf dem Platz. Doch vier Tage später, am Freitag, setzte es den Riesen-Schock: Der 20-jährige Junioren-Nationalspieler verstarb an einer akuten Infektion.

„Er starb an einer akuten Infektion, die ins Blut ging. Eine Blutvergiftung, mehr wissen wir jetzt nicht", erklärt der Klub in einer Aussendung. "Das ist unglaublich hart für uns. Unsere Gedanken sind natürlich bei seiner Familie, Worte sind in einer solchen Situation wirklich bedeutungslos."

(red.)