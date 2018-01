3:0! Fuchs und Dragovic zurück auf Siegerstraße

Neues Jahr – und endlich wieder ein Grund zum Jubeln für Christian Fuchs und Aleks Dragovic! Im Heimspiel gegen Huddersfield Town gab es für Leicester City einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. Die "Foxes" feierten damit den ersten Sieg nach vier Partien ohne "Dreier".

Österreicher im Einsatz



Mahrez (53.), Slimani (60.) und Albrighton (90.) sorgten vor 31.748 Fans im King Power Stadium für den Sieg. Fuchs spielte in der Verteidigung durch, Dragovic wurde in der 28. Minute für Wes Morgan eingewechselt. In der Tabelle bleibt Leicester damit auf Platz acht, der Rückstand auf Leader Manchester City beträgt 29 Punkte.

Später Sieg für "Reds"



Auch Liverpool darf über drei Punkte jubeln, die "Reds" mussten aber im Gastspiel bei Burnley bis zur letzten Sekunde zittern. Zwar brachte Mane (61.) die Truppe von Kult-Coach Jürgen Klopp mit 1:0 in Führung, doch Gudmundsson glückte in der 88. Minute der Ausgleich. In der Nachspielzeit dann die Erlösung für die Gäste: Klavan sorgte für das 2:1.

Manchester United souverän



Erster Verfolger von Tabellenführer Manchester City bleibt Stadtrivale Manchester United. Die "Red Devils" feierten auswärts gegen Everton einen souveränen 2:0-Sieg. Martial (57.) und Lingard (81.) schossen die Tore. United liegt einen Zähler vor Chelsea auf Platz zwei. Der Vorsprung der "Citizens" beträgt bei einem Spiel weniger ganze zwölf Punkte.

(heute.at)