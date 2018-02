3:0! Gregoritsch feiert Sieg mit Super-Bowl-Jubel

Michael Gregoritsch rockt weiter die deutsche Bundesliga. Beim 3:0-Heimsieg gegen Frankfurt erzielt er in Minute 76 das vorentscheidende 2:0. Der Steirer hält damit bei zehn Toren und fünf Assists – also 15 Scorerpunkte in 21 Runden.

Den Jubiläumstreffer feierte Gregoritsch mit einem Quarterback-Jubel. Der Steirer zeigte sich also schon in Super-Bowl-Stimmung.

Augsburg stürmt mit dem 3:0 zum achten Saisonsieg, verbesserte sich in der Tabelle auf Rang sieben. Die weiteren Torschützen: Koo (19.) und Richter (89.).

(Heute Sport)