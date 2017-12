3:0! Suarez und Messi blamieren Real im Clásico

Der FC Barcelona marschiert unaufhaltsam in Richtung Meistertitel. Da war auch Erz-Rivale Real Madrid im El Clásico kein Stolperstein. Die Katalanen holten im Hexenkessel Bernabeu einen 3:0-Auswärtssieg. Luis Suarez, Lionel Messi per Elfmeter und Aleix Vidal ließen Barca in der Höhle der Löwen jubeln.

Einen Tag vor Weihnachten stand das 175. Liga-Clásico auf dem Programm. 81.000 Fans im ausverkauften Santiago Bernabeu und über 650 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten rund um den Globus sahen ein hitziges Duell der beiden Top-Teams.

Barcelona wartet ab - Real trifft Stange

Die Gäste aus Barcelona ließen sich nämlich komplett in die eigene Hälfte drücken. Dabei spielte ein gebürtiger Linzer eine große Rolle. Mateo Kovacic spielte den Kettenhund für Lionel Messi und nahm damit den Katalanen die Spielfreude. Bei den Königlichen lief es trotz viel Ballbesitz auch nicht ganz rund.

Die erste Großchance hatte Barcelona (30.) nach einem der wenigen Konter, Paulinho brachte seinen Volley aber nicht am starken Madrid-Keeper Keylor Navas vorbei. Praktisch im Gegenzug wurde auch für Barca-Goalie Marc-André Ter Stegen gefährlich, aber Cristiano Ronaldo scheiterte mit einem guten Schuss. Bei einem Kopfball von Karim Benzema (42.) war der Deutsche schon geschlagen, die Stange verhinderte aber die Führung für Real.

Barcelona schlägt eiskalt zu

Nach der Pause schläferten die Katalanen Real erfolgreich ein, um dann eiskalt zuzuschlagen. Die Defensive ließ Ivan Rakitic einfach laufen, das öffnete den Raum für Sergi Roberto auf der rechten Seite. Der Außenverteidiger bediente Luis Suarez, der zum 1:0 einnetzte (55.).



Suarez macht die Führung für Barca! Der Clàsico live auf DAZN. #MerryMatchdays pic.twitter.com/5KOgqK8ZnR — DAZN DE (@DAZN_DE) 23. Dezember 2017

Bei Real lagen die Nerven blank, Casemiro und Sergio Ramos ließen sich zu Tätlichkeiten hinreißen, es blieb aber jeweils bei einer Verwarnung. Nur kurz später flog aber doch ein Königlicher vom Platz: Dani Carvajal verhinderte mit einem klaren Handspiel das 2:0 für Barcelona – Torraub. Den Elfmeter versenkte Lionel Messi humorlos zum 2:0.

Wtf are you playing Carvajal? Volley ball? 😂 pic.twitter.com/wvXdyttJi6 — kangope (@kangope) 23. Dezember 2017



Bale vergibt Chance zum Comeback

Eine Viertelstunde vor Schluss hätte der eingewechselte Gareth Bale Real wieder zurück ins Spiel bringen können, aber der Waliser brachte eine tolle Vorlage von Luka Modric aus kürzester Distanz nicht im Tor unter.

In der letzten Minute der Nachspielzeit schlugen die Katalanen noch einmal zu, Aleix Vidal drückte eine Messi-Vorlage zum 3:0-Endstand über die Linie. Barcelona ist damit zur Hälfte der Meisterschaft schon neun Punkte vor Atletico Madrid, der Abstand zu Real beträgt sogar schon 14 Punkte.







(Heute Sport)