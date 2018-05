3:1! Innsbruck krönt sich vorzeitig zum Meister

Wacker Innsbruck ist zurück in der österreichischen Bundesliga. Drei Runden vor dem Saisonende fixierten die Tiroler mit einem 3:1-Heimerfolg über Ried den Titel in der Ersten Liga. Und die damit verbundene Bundesliga-Rückkehr.

Möglich macht das ein Patzer von Verfolger Hartberg. Die Oststeirer kamen nicht über ein 2:2-Remis gegen Blau Weiß Linz hinaus. Innsbrucks Vorsprung beträgt nun elf Punkte.

In der 17. Minute köpfte Dominik Baumgartner die Elf von Karl Daxbacher aus kurzer Distanz mit dem Führungstreffer auf Titelkurs, ehe Stefan Rakowitz mit einem Schuss aus spitzem Winkel in der 63. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Ilkay Durmus (86.) machte Zlatko Dedic in der 89. Minute aller klar.

Karl Daxbacher führte nach dem LASK 2007 und St. Pölten 2016 bereits den dritten Klub in die Bundesliga. Innsbruck kehrt zum vierten Mal ins österreichische Oberhaus zurück.





(wem)