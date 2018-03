3:2-Sieg! Batshuayi rettet Stöger gegen Frankfurt

Peter Stöger hat in Dortmund keinen leichten Stand. Erst recht nicht, wenn er in der Europa League gegen die „Ösi-Dosen“ aus Salzburg mit 1:2 verliert. Im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt musste vor Heimpublikum ein Sieg her – doch um diesen musste der Wiener lange zittern.



Im Signal-Iduna-Park durfte Stöger nach zwölf Minuten ein erstes Mal jubeln. Nach einer Flanke von Pulisic lenkte der Frankfurter Russ den Ball ins eigene Tor. Die Dortmunder zeigten sich im Vergleich zur Salzburg-Pleite vor allem spielerisch stark verbessert, mit der zweiten Hälfte kamen aber die Frankfurter immer mehr auf.



Stöger beweist "goldenes Händchen" beim Einwechseln



In der 75. Minute schlugen die Gäste zu. De Guzmann spielte den Ball hoch in die Mitte, der sträflich frei gelassene Jovic köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. Doch der Schock währte nicht lange. Keine zwei Minuten später gab der eingewechselte Batshuayi nach einem Doppelpass mit Pulisic mit seinem Treffer in die linke untere Ecke die perfekte Antwort – 2:1 für Dortmund.

Die Frankfurter steckten aber nicht auf und stellten in der ersten Minute der Nachspielzeit dank eines Tores von Blum auf 2:2. Es roch bereits schwer nach dem nächsten Rückschlag für Stöger – ehe sich Batshuayi endgültig zum Helden in „Schwarz-Gelb“ aufschwang. In der vierten Minute der Nachspielzeit hämmerte der Belgier den Ball von der Strafraumgrenze aus doch noch zum 3:2-Sieg ins Tor.



Krimi um die Startplätze für die Königsklasse



Stöger feiert damit einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Startplätze. Der 51-Jährige liegt mit dem BVB mit 45 Punkten auf Rang drei. Auf den Erzrivalen Schalke und Platz zwei fehlt nur ein Punkt. Frankfurt liegt als Fünfter jetzt hinter Leverkusen mit drei Punkten Rückstand auf Platz fünf.

(Heute Sport)