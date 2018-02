4:0! Manchester City führt Basel regelrecht vor

Manchester City kommt dem ersten Triumph in der Champions League näher. Die von Pep Guardiola trainierte Millionen-Truppe fertigte im Achtelfinal-Hinspiel den FC Basel auswärts mit 4:0 (3:0) ab.

Die "Citizens" legten einen Raketenstart hin. Ilkay Gündogan per Kopf (14.), Bernardo Silva per Dropkick (14.) und Sergio Agüero mit einem verdeckten Weitschuss (23.) sorgten schon früh für glasklare Verhältnisse. Ballbesitz zur Pause: 78:22 Prozent für Manchester.

Sane mit Blitz-Comeback

In dieser Tonart ging es weiter. Gündogan legte in Minute 53 mit einem sehenswerten Schlenzer das 4:0 nach. Bei diesem Spielstand durfte sogar Leroy Sane, der sich vor zwei Wochen am Sprunggelenk verletzte, ein Comeback feiern. Detail am Rande: Bei den Schweizern spielte Salzburg-Leihgabe Dimitri Oberlin durch.

Es blieb beim 4:0. Das Rückspiel am 7. März in Manchester ist damit nur noch Formsache.

Juventus Turin kam gegen Tottenham daheim über ein 2:2 nicht hinaus. Hier lesen Sie alles zum Spiel.

