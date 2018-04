4:0! Wacker gewinnt auch achtes Spiel im Frühjahr

Beeindruckende Serie! Wacker Innsbruck gewann auch das achte Spiel seit der Winterpause, fertigte Blau Weiß Linz in der 28. Runde mit 4:0 ab. Genauso wie Verfolger Hartberg. Die Oststeirer bezwangen Wattens mit demselben Ergebnis.

Blitz-Tor für Innsbruck

Bereits nach der ersten gespielten Minute durfte der überlegene Tabellenführer auf dem Innsbrucker Tivoli jubeln. Dedic schoss die Tiroler nach 61 Sekunden in Front, erzielte das schnellste Tor der Saison und steuerte in der 49. Minute seinen zweiten Treffer bei. Rakowitz (44.) und ein Pikkarainen-Eigentor (62.) stellten den 4:0-Endstand her.

Auch Verfolger TSV Hartberg feierte einen 4:0-Kantersieg über Wattens und sicherte damit den zweiten Tabellenplatz mit neun Punkten Rückstand auf die Tiroler ab. Meusburger schnürte dabei einen Triplepack, traf in der 38., 51. und 80. Minute. Das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Fischer (42.).

Austria Lustenau drehte durch Treffer von Bösch (56.) und Doussou (85.) den frühen 0:1-Rückstand gegen den FAC, den Sahanek in der 13. Minute in Front geschossen hatte, feierte einen 2:1-Heimsieg. Liefering gelang durch Kim in der 91. Minute der 1:1-Ausgleich gegen Kapfenberg. Rosenbichler hatte die Steirer in der 63. Minute in Front geschossen.











(wem)