4:2 bei Sturm! Salzburg schon zehn Punkte vorne

Das Rennen um die Meisterschaft ist wohl nach 24 Runden schon entschieden. Red Bull Salzburg setzte sich im Spitzenspiel bei Sturm mit 4:2 durch. Damit sind die Bullen schon zehn Punkte vor den Grazern.

Das Top-Duell in der Bundesliga hatte einiges zu bieten. Sturm kam mit hohem Tempo in die Partie und ging verdient durch Stefan Hierländer in Führung (37.). Salzburg konnte aber noch vor der Pause zurückschlagen: Munas Dabbur stellte nach einer sensationellen Kombination in der Nachspielzeit auf 1:1.

Die zweite Hälfte gehörte zunächst den Bullen, Dabbur schoss den Tabellenführer nach einem wunderschönen Lochpass mit 2:1 in Front (57.), Frederick Gulbrandsen legte in der 73. Minute das 3:1 nach.

Hektische Schlussphase

Es roch nach Vorentscheidung in Graz, doch dann riss Thorsten Röcher eine Flanke genau ins Kreuzeck ab, Sturm kam auf 2:3 heran (75.). Die Salzburger spielten den Sieg aber staubtrocken nach Hause.

Trainer Heiko Vogel musste wegen eines Flaschenwurfs auf die Tribüne, Sturm-Kapitän Christian Schulz sah in der 83. Minute Gelb-Rot. Nur Sekunden später netzte Gulbrandsen den 4:2-Endstand nach einem Konter ein. In der Nachspielzeit flog auch noch Ex-Rapidler Thomas Schrammel mit Geld-Rot vom Platz, dann war aber Schluss in Graz.

Salzburg liegt nach dem 4:2-Sieg schon zehn Punkte vor Sturm, die Meisterschaft werden sich die Bullen wohl nicht mehr nehmen lassen.



