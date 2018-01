4:3! Klopp zerstört Guardiolas Monster-Serie

Was für ein Ausrufezeichen von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool!

Die "Reds" ringen Englands Fast-Meister Manchester City mit 4:3 nieder und beenden damit die Wahnsinns-Serie von City-Coach Pep Guardiola, der am 23. Spieltag erstmals als Verlierer einer Liga-Partie vom Rasen schlich. In der Tabelle führen die "Citzens" mit 62 Zählern aber noch immer souverän das Feld an, Klopps Liverpool ist mit 47 Punkten jetzt neuer Dritter.

Erst Pech, dann Treffer für Ex-Bulle Sane



An der Anfield Road nahm das Unglück für Manchester City bereits nach neun Minuten seinen Lauf. Oxlade-Chamberlain durfte unbedrängt durch das Mittelfeld spazieren, mit einem satten Distanzschuss erzielte er das 1:0 für Liverpool. Der schmeichelhafte Ausgleich fiel aber noch vor der Pause: Sane traf nach einem Dribbling in die kurze Ecke (40.).

In Hälfte zwei übernahm Liverpool aber endgültig das Kommando. Nach einem Pass von Oxlade-Chamberlain lupfte Firmino das Spielgerät traumhaft über City-Keeper Ederson zum 2:1 ins Tor (59.). Die Guardiola-Elf fiel jetzt völlig auseinander. Nur zwei Minuten später versenkte der Ex-Salzburger Mane das Spielgerät zum 3:1 in die Maschen – dreißig Sekunden zuvor scheiterte er noch am rechten Pfosten.

Völlig verrückte Schlussphase ließ "Reds" zittern



In der 68. Minute schlug dann auch noch Liverpools Goalgetter Salah zu. Ein Klärungsversuch von Ederson landete direkt vor den Füßen des Ägypters, der den Ball aus 40 Metern seelenruhig in das kurzzeitig verwaiste Tor schoss. Für Salah war es bereits das 18. Saisontor.

Manchester City zeigte aber Moral, rappelte sich noch einmal auf. Bernardo Silva verkürzte in der 84. auf 2:4. Plötzlich war wieder Feuer drin, in der 92. (!) Minute traf Gündogan nach einem Bock von Lovren zum 3:4. Doch dabei blieb es dann auch.

(red.)