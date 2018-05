450.000 Fans protestieren gegen Real-Star Ramos

Sergio Ramos hat sich im Champions-League-Finale nicht gerade beliebt gemacht. Bei einem brutalen Foul des Real-Verteidigers verletzte sich Liverpool-Torjäger Mohamed Salah so heftig an der Schulter, dass er ausgewechselt wurde und nun um die WM bangt. Ramos droht nun eine Klage – und immer mehr Fans protestieren gegen die Spielweise des Spaniers.

Fan-Protest



So gibt es auf change.org eine Online-Petition gegen Ramos, die schon von 450.000 Fans unterschrieben wurde. Sie protestieren für eine Sperre des Real-Kickers. Konkrete Forderung: Die UEFA und die FIFA sollen nachträglich die TV-Bilder sichten und Ramos aus dem Verkehr ziehen.

Schlechtes Beispiel



"Sergio Ramos ist ein furchtbares Beispiel für die zukünftigen Generationen von Fußball-Spielern. Anstatt Spiele fair zu gewinnen, benutzt er Tricks, die dem Geist des Spiels und dem Fair Play trotzen", heißt es in der Petition.

Klage droht



Ob sie erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Ramos droht jedenfalls auch ein gerichtliches Nachspiel. Ein ägyptischer Anwalt kündigte an, Schadenersatz in der Höhe von einer Milliarde (!) Euro einklagen zu wollen. Begründung: "Sie ist für den physischen und psychischen Schaden, den Ramos Salah und den Menschen in Ägypten zugefügt hat."

(heute.at)