5x2 Karten für Rapid gegen LASK gewinnen!

"Heute" und Wien Energie verlosen 5 x 2 Karten für das Spiel SK Rapid - LASK Linz am 24. Februar 2018 im Allianz Stadion Wien!

SK Rapid vs. LASK Linz am 24.2.: Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und das Spiel live im Allianz Stadion verfolgen! (Bild: GEPA-pictures.com)