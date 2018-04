Abflug! Peinliche Schwalbe nach Schiri-Schubser

Der deutsche Ex-Nationalspieler Marko Marin hat wohl für die Schwalbe des Jahres gesorgt. Der Übeltäter war diesmal nicht ein Gegenspieler, sondern sogar der Schiedsrichter. Wie vom Blitz getroffen ging der 29-Jährige zu Boden.

Was war passiert? Marins Mannschaft Olympiakos Piräus braucht in der Nachspielzeit unbedingt ein Tor. Nach einer Flanke des Deutschen reklamieren alle Spieler in Rot Handspiel. Der Schiedsrichter ließ sich aber nicht auf Diskussionen ein.

Er schickte die Olympiakos-Kicker weg und streckte dabei seine Hand aus. Marin ließ sich peinlich fallen und bekam als "Dankeschön" auch noch eine gelbe Karte hinterher.

(Heute Sport)