Abgang? So will Heynckes Lewandowski halten

Die Gerüchteküche brodelt. Robert Lewandowski soll Bayern München nach vier erfolgreichen Jahren verlassen wollen. Sein Ziel: Real Madrid. Laut spanischen Medien soll der polnische Teamkapitän bereits um die Freigabe für einen Wechsel zu den "Königlichen" gebeten haben.

Bayern-Coach Jupp Heynckes lassen die Spekulationen um den Star-Stürmer vor dem deutschen "Classico" gegen Borussia Dortmund mit Coach Peter Stöger kalt. Von einer Bitte um Freigabe weiß der 72-Jährige nichts. "Wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Aber ich kenne die spanischen Medien, da wird sehr viel spekuliert. Ich habe keinen Kenntnisstand, dass da irgendwas Konkretes stattgefunden hat."

Tor-Motivation

Stattdessen baut der Bayern-Coach auf Motivation, greift ganz tief in die Trickkiste, um Lewandowski anzuspornen. "Ich gehe davon aus, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren hier meine Torquote übertreffen kann. Das wären 220 Tore."

Heynckes kickte für Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 in der Bundesliga, traf in 396 Spielen 220 Mal. Lewandowski bestritt bisher 252 Bundesliga-Spiele für die Bayern und Borussia Dortmund, traf dabei 174 Mal. Fehlen also noch 46 Tore auf seinen Coach. "Zwei, drei Jahre sollten reichen", ist sich Heynckes sicher. Der Pole steht noch bis 2021 bei den Bayern unter Vertrag.

(wem)