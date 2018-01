Abgang: Tajouri absolviert bereits den Medizincheck

Der Wechsel von Ismael Tajouri zum New York City FC steht kurz vor dem Abschluss. Mit dem Major-League-Soccer-Klub sind nur noch letzte Details zu klären.

Wie Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt gegenüber Laola1 bestätigte, absolviert der 23-jährige Flügelspieler gerade den Medizincheck beim MLS-Partnerklub Manchester City in England. In New York wird Tajouri Teamkollege von Ex-Barca-Star David Villa. Sein Trainer wird Patrick Vieira.

Tajouris Vertrag bei den Wienern wäre noch bis Saisonende gelaufen, die Veilchen besitzen eine Option. Damit wird der 23-Jährige den Wienern eine Ablösesumme bringen. Die Einnahmen könnten die Wiener in die Verpflichtung von Michael Madl investieren.

(wem)