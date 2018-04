Abgehoben! So hoch lag "CR7" bei Traumtor in Luft

"Das war meine bestes Tor. Ich habe schon lange darauf gewartet, heute habe ich es geschafft – und das sehr hoch. Ich bin sehr glücklich. Ich habe nicht damit gerechnet, dieses Tor zu machen.“

Umfrage Ronaldo oder Messi – wer ist besser? Cristiano Ronaldo 37 % 37 % Lionel Messi 53 % 53 % Beide sind gleich gut 10 % 10 % Insgesamt 875 Teilnehmer

So kommentierte Cristiano sein himmlisches Tor – das 119. in der Champions League.

So abgehoben hat man den Fußball-Superstar vielleicht noch nie gesehen. Beim 3:0-Auswärtssieg von Real Madrid bei Juventus Turin im Viertelfinale der Champions League verzauberte der Real-Superstar die Fußball-Welt mit seinem Tor zum 2:0.

Wie ein Hochspringer

In der 64. Minute flankte Carvajal in den Strafraum. Dort lauert Ronaldo, hebt ab wie ein Hochspringer und trifft in extremer Höhe mit einem einfach traumhaften Fallrückzieher.

Die Frage: Wie hoch flog der 1,87 Meter große Weltfußballer, als er sein Wunder-Tor erzielt? Die spanische Zeitung „Marca" hat nachgemessen.

Ronaldo traf Ball in 2,38 Metern Höhe

Ergebnis: Zwischen dem Boden und Ronaldos Rücken liegen 1,41 Meter. Den Ball trifft er in 2,38 Metern Höhe! Also beinahe auf Höhe der Torlatte (2,44 Meter).

Überflieger Ronaldo sprang nicht zum ersten Mal höher als alle anderen. Am Weg zum EM-Titel 2016 gegen Wales traf Ronaldo per Kopf – in 2,61 Metern Höhe. Seine Sprunghöhe damals: 76 Zentimeter.

The entire Juventus stadium applauding Cristiano Ronaldo after his stunning goal. Respect. pic.twitter.com/n1c1fuDmWd — Deji Faremi (@deejayfaremi) 3. April 2018

(mh)