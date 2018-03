Achse Alaba-Arnautovic: "Haben links dominiert!"

Wo spielt David Alaba? Diese Frage beschäftigte bis Freitag Fußball-Österreich. Im Testspiel gegen Slowenien wurde der Bayern-Star zum ersten Mal vom neuen Teamchef Franco Foda eingesetzt. Unter Vorgänger Marcel Koller waren Diskussionen über Alabas Rolle im ÖFB-Team entbrannt, die sich hartnäckig gehalten haben.

Alaba und Arnautovic glänzen



Alaba startete nicht wie unter Koller im Mittelfeld-Zentrum. Im 3-4-3 nahm er die Rolle des linken Mittelfeldspielers beziehungsweise Wingbacks ein. Dort blühte Alaba auf. Sein Traum-Freistoß zum 1:0 war das Highlight. Gemeinsam mit Kumpel Marko Arnautovic, der den linken Flügel beackerte, spulte der 25-Jährige ein großes Laufpensum ab und riss mit seinen Pässen immer wieder Löcher in die Abwehrreihen der Slowenen.

David Alaba's free kick, you won't see a better one this weekend.#AUTSVN #austria 🇦🇹 #FCBayern pic.twitter.com/FEQIkNppYH