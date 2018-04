Adi Hütter krönt sich zum Meister in der Schweiz

Adi Hütter ist am Ziel seiner Träume! Der rot-weiß-rote Trainer-Export hat am Samstag mit seinen Young Boys Bern den Meistertitel in der Schweiz fixiert. Damit krönte der Ex-Salzburger seine dreijährige Amtszeit in Bern.

31.000 Fans brachten das Stade de Suisse Wankdorf zum Beben, als der letzte Pfiff des Schiedsrichters ertönte. Die Berner machten es gegen Luzern ordentlich spannend, erst in der 88. Minute fiel der Siegestreffer zum 2:1 – Erstmals seit 1986 sind die Young Boys aus Bern Meister!

Dominanz von Basel gebrochen



Damit hat man auch die jahrelange Dominanz des FC Basel endgültig gebrochen. Bereits in den ersten beiden Jahren in Bern wurde er jeweils Vizemeister, nun darf Hütter endgültig dem Meisterpokal in die Höhe stemmen.

"Es ist mein größter Erfolg als Trainer. Wir haben hier so viel zusammen aufgebaut, diese Euphorie ist ganz, ganz besonders", jubelt Hütter. Ob der Erfolgstrainer in Bern bleibt, steht noch in den Sternen, es soll diverse Angebote aus Deutschland geben.

Mit Grödig erreichte 48-Jährige sensationell den Europacup, dann folgte das Double mit Salzburg, jetzt darf sich Hütter auch Schweizer Meister nennen.



(Heute Sport)