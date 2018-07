Admira gegen Rapid! TV-Sender und Live-Stream

Das lange Warten hat ein Ende! Mit der schwierigen Auswärtspartie bei der Admira startet Rapid am Sonntag (17 Uhr) in die neue Saison im Zwölfer-Format.

TV-Sender und Live-Stream



Alle Spieler der 12er-Bundesliga werden live und exklusiv von Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Wer noch kein Sky-Abo hat, kann sich für ein Test-Abo der ein Tages- (9,99 €), Wochen- (14,99 €) oder Monatsticket (19,99) "Supersport" entscheiden. Im ersten Monat kostet ein Test-Abo 19,99 €, anschließend 29,99 €.

Via Sky Go bietet der Sender auch einen Live-Stream an. Wer den Nachmittag nicht vor dem TV-Gerät verbringen kann, greift am besten auf diesen Dienst zurück.

Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!

Highlights



Auf der Homepage von "Sky Sport Austria" finden Sie im Anschluss an alle Bundesliga-Matches die Video-Highlights.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)