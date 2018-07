Admira reist ohne Coach Baumeister zu EL-Duell

Nach einjähriger Pause kehrt die Admira ins internationale Geschäft zurück. Beim Comeback in der Europa-League-Qualifikation müssen die Südstädter am Donnerstag allerdings einen personellen Rückschlag hinnehmen.

Trainer Ernst Baumeister saß am Mittwoch nicht im Flieger Richtung Bulgarien, wird beim Zweitrunden-Duell mit ZSKA Sofia fehlen. Nach einem Todesfall in der Familie bleibt der 61-Jährige in Österreich. Baumeister wird durch seinen Co-Trainer Michael Horvath ersetzt.

Nicht nur deshalb reisen die Südstädter mit gedämpften Erwartungen nach Duell mit dem bulgarischen Vizemeister. "Man muss am Boden bleiben. Sie sind sicher Favorit", erklärte Kapitän Daniel Toth. "Wir werden schauen, dass wir so weit wie möglich kommen. Wenn wir die erste Hürde nicht schaffen, haben sie immerhin zwei internationale Spiele gehabt", erklärte Baumeister im Vorfeld.

Ein zusätzliches Plus für ZSKA Sofia: Erst im Juli übernahm der ehemalige Austria-Co-Trainer Nestor El Maestro bei den Bulgaren. Der neue Coach kennt die Südstädter bestens.

(wem)