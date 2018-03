Gift-Anschlag! England droht mit WM-Boykott

Es klingt wie aus einem James-Bond-Film! Ex-Russen-Spion Sergej Skripal wurde Opfer eines Giftanschlages und kämpft auf der Intensivstation um sein Leben. Das könnte auch Einfluss auf die Fußball-WM in Russland haben. Englands Außenminister droht mit einem Boykott.

Skripal hat für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 spioniert und wurde Opfer eines Mordanschlages. Als Drahtzieher wird Russland vermutet. Außenminister Boris Johnson schließt mögliche Konsequenzen nicht aus.

Außenminister droht mit Sanktionen

"Ich sage zu Regierungen in der ganzen Welt, dass kein Versuch, auf britischem Boden unschuldiges Leben zu nehmen, ohne Sanktionen oder ungestraft bleiben wird. Denken Sie mal an die WM im Sommer. Ich glaube, es wird sehr schwer vorstellbar sein, dass eine britische Teilnahme an dem Ereignis wie sonst auch ablaufen kann", so Johnson.

Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass England aufgrund dieses Vorfalls die WM wirklich boykottieren wird. Die junge Truppe von Teamchef Gareth Southgate gilt als Geheimfavorit. Der Aufstieg in der Gruppe mit Belgien, Panama und Tunesien sollte ein Aufstieg ins Achtelfinale auf jeden Fall drin sein.



(Heute Sport)