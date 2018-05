Alaba-Vater plaudert aus: Real will den ÖFB-Star!

Ein FC Bayern ohne David Alaba ist mittlerweile kaum noch vorstellbar. Der Wiener arbeitete sich aus der Jugend der Münchner empor zum unumstrittenen Stammspieler. Längst ist er Identifikationsfigur und Star beim deutschen Rekordmeister.

Gerüchte um einen Abschied aus dem Süden Deutschlands reißen aber nicht ab. Immer wieder wird Real Madrid und dem FC Barcelona großes Interesse nachgesagt. Sucht Alaba mit 25 Jahren eine neue Herausforderung?

Möglich! Lauscht man den Worten seines Vaters George, scheint ein Wechsel zu den Königlichen nicht außer Frage zu stehen. Der spanischen "AS" verriet er jüngst: "Jeder weiß, dass Real Madrid ernsthaft an David interessiert ist. Aber momentan können wir nichts sagen. Wir werden sehen, was im Sommer passiert. Es ist jetzt nicht der Moment, um über Klubs zu sprechen, die sich für ihn interessieren. Von Madrids Interesse weiß jeder Bescheid, es ist kein Geheimnis."

Na bumm! Papa Alaba hält einen Transfer also für möglich. Sein Sohnemann betont in der Öffentlichkeit stets, sich bei den Bayern wohlzufühlen.

(Heute Sport)