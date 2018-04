Alaba ein Kirchberger! Das sagt sein Bürgermeister

Millionen-Transfer nach Tirol! ÖFB-Star David Alaba kaufte sich für 3,5 Millionen € ein Penthouse in Kirchberg bei Kitzbühel. Das Luxus-Anwesen ist 380 m² groß, hat fünf Tiefgaragenplätze und bietet einen Traumblick auf die Tiroler Berge.

Arbeitsweg von 1:33 Stunden

Alaba verlagert seinen Hauptwohnsitz von München nach Kirchberg. In Tirol gelten strenge Regeln. Die Quote an Freizeitwohnsitzen von 20 % ist in Kirchberg erfüllt. Das bestätigt Bürgermeister Helmut Berger im Gespräch mit "Heute". Laut Berger muss Alaba den "überwiegenden Lebensmittelpunkt im Ort haben". Der sei bei Alaba anders, weil er beruflich viel unterwegs sei. Heißt aber: Der Kicker-Star wird zum Pendler. 1:33 Stunden fährt er laut Routenplaner vom Penthouse zum Trainingsgelände des FC Bayern.

"Es ist eben schön hier!"

Kirchberg zieht Promis an. "Es ist eben schön hier", sagt Berger. Den Wirbel um Alaba verstehe er nicht. Weitere Promis im Ort will er nicht nennen. „Kirchberger sind da diskret.“

Alaba verbrachte bis jetzt seine freien Tage am liebsten an der Alten Donau. Das nächste Mal in Wien kickt er am 10. Juni. Da trifft Österreich auf Brasilien – mit Neymar.

(mh)