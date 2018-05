Alaba lobt ÖFB-Kollegen: "Wirklich viel Potenzial"

Österreichs Teamspieler sind zufrieden mit ihrem Start in die "Mini-WM"! Gegen Russland gab es im Testmatch am Mittwoch einen 1:0-Sieg. Nach dem Erfolg gegen den WM-Gastgeber wartet der Weltmeister. Am Samstag steigt in Klagenfurt der Test gegen Deutschland. Auch hier können sich einige Spieler ins Rampenlicht spielen. Einer tat es schon gegen die Russen – und erhielt ein Sonderlob von ÖFB-Star David Alaba.

Alaba-Lob



Und zwar Noch-Sturm-Kicker Peter Zulj. "Er ist ein Spieler, der wirklich sehr viel Potenzial hat, der einen guten Linken hat, der das Spiel gut führen kann", ist Bayern-Star Alaba vom 24-Jährigen angetan. "Er verteilt die Bälle sehr gut und hat auch einen guten Abschluss", ist Alaba überzeugt.

"Arnie" begeistert



Auch Marko Arnautovic hob die Leistung des Sturm-Kickers hervor: "Großes Lob an ihn. Er hat ein überragendes Spiel gemacht. Es ist nicht einfach, einfach so ins Spiel zu kommen gegen die Russen. Wirklich Chapeau."

Foda zufrieden



Zulj selbst bleibt trotz des Lobes bescheiden: "Ich habe einfach versucht, meine Leistung wie in der Liga abzurufen. Das habe ich, glaub ich, ganz gut gemacht." Teamchef Franco Foda bestätigt das: "Er hat genau das gemacht, was er das ganze Jahr bei Sturm gezeigt hat."

