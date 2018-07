Alaba lobt Guardiola: "Für mich der beste Trainer!"

Starten die Bayern in eine neue Trainer-Ära? Mit Saisonbeginn muss sich Niko Kovac bei den Münchnern beweisen. In der Vorbereitung ist die Trainer-Frage natürlich auch bei den Spielern ein Thema. David Alaba beantwortet eine knifflige Frage: Wer war für ihn der bisher beste Trainer?

Lieblings-Coach



Im Gespräch mit "FourFourTwo" kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: "Pep Guardiola". Der Spanier hatte bei den Bayern von Juli 2013 bis Juni 2013 das Traineramt inne – und Alaba dabei schwer beeindruckt. "Er hat mich auf ein neues Level gehoben", ist der ÖFB-Legionär überzeugt. "Erst unter ihm wurde mir bewusst, dass ich auf vielen verschiedenen Positionen spielen kann."

Hohe Qualität



Was Guardiola mit den Bayern allerdings nicht gelang: der Champions-League-Triumph. Ein Makel, aber die Qualität des Trainers wird für Alaba dennoch davon nicht reduziert. "Er ist einer der besten Trainer der Welt – in meinen Augen vielleicht sogar der beste." Ob Niko Kovac ähnlich erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Erste Bewährungsprobe für die Bayern: Der Supercup am 12. August gegen Eintracht Frankfurt.

