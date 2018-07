Alaba mit Sondertraining nach verlängertem Urlaub

David Alaba im Vollgas-Modus! Einen Monat konnte der Bayern-Star den Urlaub genießen. Jetzt heißt es: Fit werden für den Saison-Auftakt. Dafür lässt sich der ÖFB-Legionär nicht lumpen. Er legt ein knallhartes Sondertraining bei den Münchnern ein.

Harte Sondereinheit



Eigentlich hätte Alaba am Montag einen freien Tag genießen können. Doch der 26-Jährige tauchte trotzdem am Trainingsgelände in der Säbener Straße auf, wie die "Bild" berichtet. Unter der Anleitung von Fitness-Coach Holger Broich schwitzte Alaba mehr als eine halbe Stunde in der Sonder-Einheit. Er machte Sprints über den halben Platz, Kopfbälle nach Läufen durch Hütchen und Koordinations-Übungen.

Training nach Urlaub



Erst vergangenen Mittwoch war Alaba aus dem verlängerten Urlaub zurückgekehrt. Wegen der Länderspiele im Juni gewährten ihm die Bayern eine vierwöchige Auszeit. In der letzten Woche ging es aber schon wieder voll mit dem Training los. Da standen unter anderem zwei Radtouren auf dem Programm, Lauf-Runden im Perlacher Forst, ein Tag Leistungsdiagnostik und zwei Team-Einheiten. Das erste Pflichtspiel steht am 12. August auf dem Programm, da treffen die Bayern im Supercup auf Eintracht Frankfurt.

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)