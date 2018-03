Alaba und zwei Kollegen reisen vom ÖFB-Team ab

David Alaba und Stefan Lainer beackerten gegen Slowenien am Freitag die Außenpositionen im ÖFB-Mittelfeld, trugen mit ihren guten Leistungen einen großen Teil zum souveränen 3:0-Sieg bei. Teamchef Franco Foda belohnt sie mit einer Pause. Beim Test in Luxemburg am kommenden Dienstag werden die beiden schon zurück bei ihren Vereinen Bayern München und Red Bull Salzburg sein.

Foda hatte bereits im Vorfeld angekündigt, rotieren zu wollen, um anderen Spielern Einsatzminuten zu schenken.

Maximilian Wöber wird die Reise nach Luxemburg ebenso nicht antreten. Er kam gegen Slowenien nur zu einem Kurzeinsatz. Der Grund seiner Abreise ist, dass er im U21-Nationalteam von Werner Gregoritsch gebraucht wird.

